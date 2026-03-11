<p>11 marca w kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d przygotowano proteinowy bowl z kurczakiem w korea\u0144skim stylu, kt\u00f3ry jest po\u0142\u0105czeniem chrupi\u0105cego mi\u0119sa, aromatycznego sosu i \u015bwie\u017cych warzyw. Kurczak sma\u017cony jest dwukrotnie, dzi\u0119ki czemu pozostaje soczysty w \u015brodku i przyjemnie chrupi\u0105cy na zewn\u0105trz. Ca\u0142o\u015b\u0107 trafia do pikantno-s\u0142odkiej glazury z past\u0105 gochujang, nadaj\u0105cej potrawie charakterystyczny korea\u0144ski smak. Obejrzyj wideo poni\u017cej.<\/p>