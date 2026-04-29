Karkówka wychodzi perfekcyjna. Wystarczy jeden twist w marynacie

Paulina Gerasik
 29.04.2026, 16:43
Grillowane szaszłyki z kawałków mięsa mają złocistą, lekko przypieczoną powierzchnię i są posypane świeżą natką pietruszki. Całość podana jest na jasnym talerzu z dodatkiem limonki widocznej z boku. Danie wygląda soczyście i aromatycznie, z wyraźnymi śladami grillowania.
Ten przepis na marynatę sprawia, że karkówka z grilla jest miękka i pełna smaku.

W „Pytaniu na śniadanie” Adrian Królikowski razem z aktorką Katarzyną Kołeczek pokazali, jak przygotować azjatyckie szaszłyki z karkówki w stylu „sticky BBQ”. Najwięcej uwagi poświęcono marynacie, która nadaje mięsu wyrazisty smak i wpływa na jego soczystość. Jednym z jej elementów jest imbir, który – jak podkreśla kucharz – pomaga uzyskać bardziej delikatną strukturę. Całość uzupełnia glazura o słodko-kwaśnym charakterze, podkreślająca aromat potrawy. To propozycja w sam raz na sezon grillowy.