<p>Paulina Zwierz, znana widzom jako Britney z serialu \u201eNa sygnale\u201d, pokaza\u0142a 9 marca w kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zaskakuj\u0105co prosty przepis na efektown\u0105 tart\u0119 z ciasta francuskiego. Wystarczy kilka sk\u0142adnik\u00f3w: buraki, karmelizowana cebula, ser feta i w\u0119dzony \u0142oso\u015b, aby w kilkana\u015bcie minut przygotowa\u0107 danie idealne na kolacj\u0119 lub dom\u00f3wk\u0119. Spos\u00f3b przygotowania mo\u017cna zobaczy\u0107 w wideo poni\u017cej.<\/p>