W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pojawili si\u0119 Natalia i Cyprian Broszkiewiczowie \u2013 tw\u00f3rcy internetowi oraz autorzy profilu \u201eMamo, kocham ci\u0119\u201d. Para pod okiem kucharza Tomasza Kr\u00f3likowskiego przygotowywa\u0142a dania z szynki, kt\u00f3re idealnie nadadz\u0105 si\u0119 na bo\u017conarodzeniowy st\u00f3\u0142. Internetowi tw\u00f3rcy opowiedzieli przy okazji, jak sami sp\u0119dzaj\u0105 i przygotowuj\u0105 \u015bwi\u0119ta, co przy trojgu dzieci bywa niema\u0142ym wyzwaniem.