<p>Karnawa\u0142 to idealny moment na kuchenne podr\u00f3\u017ce \u2013 nawet te najdalsze. Tym razem przenosimy si\u0119 na Zanzibar, gdzie przyprawy graj\u0105 pierwsze skrzypce. Pa\u0142eczki z kurczaka w kremowym sosie \u0142\u0105cz\u0105 egzotyczne aromaty cynamonu, kuminu i w\u0119dzonej papryki z delikatn\u0105, \u015bmietankow\u0105 nut\u0105. W programie Tomasz Kr\u00f3likowski wraz z influencerk\u0105 Patrycj\u0105 Mandrysz pokazuj\u0105, jak przygotowa\u0107 efektowne danie, kt\u00f3re robi wra\u017cenie, a jednocze\u015bnie jest proste do zrobienia w domu.<\/p>