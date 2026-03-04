<p>Chrupi\u0105ca, aromatyczna i lekko s\u0142odka. Cebula potrafi ca\u0142kowicie odmieni\u0107 smak potraw, o ile przygotujemy j\u0105 w odpowiedni spos\u00f3b. W internecie coraz wi\u0119ksz\u0105 popularno\u015bci\u0105 ciesz\u0105 si\u0119 przepisy na cebul\u0119 marynowan\u0105 i karmelizowan\u0105, kt\u00f3re w kilka chwil przyrz\u0105dzisz w domowej kuchni. O tym, jak stworzy\u0107 ten prosty, a niezwykle efektowny dodatek, w wideo poni\u017cej, opowiedzia\u0142a tw\u00f3rczyni kulinarna Marzena Kr\u00f3l, znana jako Marzena Kingdom.<\/p>Jak zrobi\u0107 cebul\u0119 marynowan\u0105 t\u0142umaczy Marzena Kr\u00f3l. Sprawd\u017a przepis