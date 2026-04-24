Marta Krupa zdradziła, że uwielbia śniadania, które są szybkie, ale pełne charakteru – i dokładnie takie są te tacos. Wspólnie z Łukaszem Konikiem, szefem kuchni „Pytania na śniadanie”, postawili na połączenie delikatnych jaj przepiórczych z aromatyczną salsą na bazie świeżych warzyw. Całość zamknięto w podgrzanej tortilli, która nadała daniu lekkości. W trakcie przygotowania padły też sugestie, jak wzbogacić smak dodatkami, np. awokado czy szczypiorkiem. To przepis, który można łatwo dopasować do własnych preferencji.