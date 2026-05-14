Przepisy

Mariola Bojarska-Ferenc pokazała swój patent na caprese. Ten dodatek zmienia wszystko

Paulina Gerasik
 14.05.2026, 17:08
Sałatka caprese z arbuzem podana na talerzu. W daniu znajdują się kawałki arbuza, pomidorów i kuleczki mozzarelli posypane ziołami oraz prażonymi ziarnami. Całość uzupełniają przekrojone winogrona i lekki dressing.
Mariola Bojarska-Ferenc zaprezentowała w „Pytaniu na śniadanie” nietypową wersję caprese z arbuzem. Fot. Waldemar Kompała/ TVP

W programie „Pytanie na śniadanie” widzowie mogli zobaczyć prostą propozycję inspirowaną kuchnią śródziemnomorską. Mariola Bojarska-Ferenc postawiła na odświeżoną wersję caprese, w której tradycyjne składniki połączono z arbuzem, nadając całości bardziej wakacyjnego charakteru. Łukasz Konik przygotował natomiast wyrazisty sos winogronowo-balsamiczny, który podkreślił smak warzyw i sera. To danie może być ciekawą alternatywą dla klasycznych sałatek serwowanych latem. Przepis w poniższym wideo!