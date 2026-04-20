W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Jolanta Kleser i Michalina Sosna przygotowa\u0142y sezonowe danie ze szparagami w roli g\u0142\u00f3wnej. Postawi\u0142y na makaron w kremowym sosie, kt\u00f3ry \u0142\u0105czy delikatno\u015b\u0107 ser\u00f3w z wyrazistymi dodatkami. Szefowa kuchni pokaza\u0142a, jak w\u0142a\u015bciwie przygotowa\u0107 warzywa, by zachowa\u0142y intensywny kolor i spr\u0119\u017cysto\u015b\u0107. Podzieli\u0142a si\u0119 tak\u017ce sposobem na uzyskanie aksamitnej konsystencji potrawy, kt\u00f3ra dobrze sprawdzi si\u0119 zar\u00f3wno na obiad, jak i kolacj\u0119.