<p>Szukasz pomys\u0142u na danie, kt\u00f3re zaskoczy zar\u00f3wno form\u0105, jak i smakiem? Kukurydziane mac and cheese z popcornem i udkami z kurczaka to nieoczywista interpretacja ameryka\u0144skiego klasyka. Kremowy sos serowy, makaron i kukurydza \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 tu z chrupi\u0105cymi dodatkami, tworz\u0105c sp\u00f3jn\u0105 i wyrazist\u0105 kompozycj\u0119. To propozycja idealna na domowy obiad, swobodn\u0105 kolacj\u0119 lub syc\u0105c\u0105 przek\u0105sk\u0119 do filmu czy serialu.<\/p>