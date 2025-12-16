W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zrobi\u0142o si\u0119 \u015bwi\u0105tecznie, swobodnie i bardzo kulinarnie. Wsp\u00f3lne gotowanie z m\u0142odzie\u017c\u0105 z Ochotniczych Hufc\u00f3w Pracy z Torunia pokaza\u0142o, \u017ce dobra kuchnia nie potrzebuje skomplikowanych technik ani d\u0142ugiej listy sk\u0142adnik\u00f3w. Wystarczy pumpernikiel, w\u0119dzony \u0142oso\u015b i kremowy sos chrzanowy, kt\u00f3ry spina ca\u0142o\u015b\u0107 w eleganck\u0105, ale bardzo prost\u0105 przek\u0105sk\u0119.