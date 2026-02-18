<p>Kilka kolorowych warzyw, \u015bwie\u017cy \u0142oso\u015b i odrobina zi\u00f3\u0142 wystarcz\u0105, by wyczarowa\u0107 danie, kt\u00f3re prezentuje si\u0119 efektownie, a przy tym jest niezwykle proste w przygotowaniu. Pieczenie na parze sprawia, \u017ce ryba pozostaje soczysta i delikatna, a warzywa zachowuj\u0105 pe\u0142ni\u0119 smaku oraz przyjemn\u0105 chrupko\u015b\u0107. To przepis, kt\u00f3ry pokazuje, \u017ce zdrowa kuchnia mo\u017ce by\u0107 szybka, lekka i naprawd\u0119 pyszna.<\/p>