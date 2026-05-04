Jak smakuje pieczona rzodkiewka? W tej sałatce odkryjesz ją na nowo

Paulina Gerasik
 04.05.2026, 11:29
W misce znajdują się pieczone rzodkiewki pokrojone na połówki, wymieszane z natką pietruszki i kawałkami cytrusa. Naczynie stoi na jasnej ściereczce, a w tle widoczne są składniki i przyprawy użyte do przygotowania dania.
Poznaj przepis na sałatkę z pieczoną rzodkiewką. Ten sposób wydobywa smak, który zaskakuje. Fot. Nataliya Arzamasova/ Shutterstock

Rzodkiewki pieczone i karmelizowane? Ta sałatka z „Pytania na śniadanie” udowadnia, że to strzał w dziesiątkę. Adrian Królikowski razem z modelką Ewą Jakubiec przygotowali lekką, niskokaloryczną propozycję, która przełamuje kulinarne schematy. Warzywa najpierw trafiają do piekarnika, a następnie na patelnię, gdzie nabierają głębi i delikatnej słodyczy. Towarzyszą im fenkuł, świeży ogórek oraz wyrazista feta. Pistacje i mięta dodają całości świeżości oraz przyjemnej chrupkości. Zobacz wideo i poznaj przepis na to zaskakujące danie.