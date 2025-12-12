<p>Mak od zawsze zajmuje wyj\u0105tkowe miejsce w \u015bwi\u0105tecznej kuchni, jednak najcz\u0119\u015bciej ko\u0144czy w makowcu lub kluskach z makiem. Tymczasem s\u0142owia\u0144ska tradycja skrywa znacznie wi\u0119cej zapomnianych smak\u00f3w. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d szef kuchni Lorek Zediu go\u015bci\u0142 Hann\u0119 Dol\u0119 \u2013 pasjonatk\u0119 sztuki i kultury S\u0142owian, kt\u00f3ra przypomnia\u0142a widzom o kutii. To symboliczne wigilijne danie z pszenicy, maku i miodu od wiek\u00f3w mia\u0142o przynosi\u0107 dostatek oraz pomy\u015blno\u015b\u0107. Dzi\u015b wraca na wigilijne sto\u0142y jako naturalnie s\u0142odka i wyj\u0105tkowo warto\u015bciowa propozycja.<\/p>