Szybki obiad bez g\u00f3ry naczy\u0144? Ten przepis autorstwa Lorka Zediu rozwi\u0105zuje problem \u2013 przekona\u0142 si\u0119 o tym B\u0142a\u017cej Stencel, prowadz\u0105cy \u201eKo\u0142o fortuny\u201d. Kurczak, cukinia, papryka i s\u0142ona feta trafiaj\u0105 na jedn\u0105 patelni\u0119, a aromaty oregano i tymianku nadaj\u0105 potrawie wyra\u017anie \u015br\u00f3dziemnomorski charakter. To proste, syc\u0105ce danie idealne na codzienny obiad \u2013 przygotowuje si\u0119 je b\u0142yskawicznie, a smaku ma mn\u00f3stwo!