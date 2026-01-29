Soczysty kurczak nadziewany mozzarell\u0105, aromatyczne pesto i chrupi\u0105ce ziemniaki sprawi\u0105, \u017ce Tw\u00f3j dom wype\u0142ni si\u0119 zapachem prawdziwej kr\u00f3lewskiej uczty. Ten viralowy kurczak w zio\u0142owej marynacie jest idealnym dowodem na to, \u017ce nowoczesne gotowanie w airfryerze mo\u017ce by\u0107 nie tylko b\u0142yskawiczne, ale i niezwykle zdrowe. Prezentujemy danie, kt\u00f3re \u0142\u0105czy w sobie prostot\u0119 wykonania ze spektakularnym rezultatem i dostarcza mn\u00f3stwo warto\u015bci od\u017cywczych.