Czy klasyczne mi\u0119so drobiowe mo\u017ce zaskoczy\u0107 czym\u015b nowym? Kuba Steuermak zaprezentowa\u0142 seri\u0119 da\u0144, w kt\u00f3rych kurczak pojawia\u0142 si\u0119 w r\u00f3\u017cnych ods\u0142onach i zestawieniach smakowych. Kulinarna cz\u0119\u015b\u0107 \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zosta\u0142a domkni\u0119ta fina\u0142owym spotkaniem w kuchni z udzia\u0142em prowadz\u0105cych \u2013 Marzeny Rogalskiej i \u0141ukasza Nowickiego. Na deser podano s\u0142odki wypiek z niespodziank\u0105.