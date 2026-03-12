<p>Filet z kurczaka, lekki sos jogurtowy i aromatyczne papryki \u2013 tak\u0105 propozycj\u0119 na szybki, a zarazem l\u017cejszy obiad zaprezentowano w kuchni programu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/pytanie-na-sniadanie-odcinki,2542729" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d<\/strong><\/a> 12 marca. Szefowa kuchni Jolanta Kleser wraz ze specjalistk\u0105 w dziedzinie zdrowego od\u017cywiania Anet\u0105 \u0141a\u0144cuchowsk\u0105 pokaza\u0142y, jak w prosty spos\u00f3b od\u015bwie\u017cy\u0107 dobrze znany smak kotleta. Sekret tkwi w migda\u0142owej panierce. Przygotowane w air fryerze danie pozostaje chrupi\u0105ce, a jednocze\u015bnie lekkie i pe\u0142ne aromatu. Zobacz wideo!<\/p>