19 stycznia, z okazji Dnia Popcornu, w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d Adriana Marczewska, szefowa kuchni, wraz z Karolin\u0105 Byrgiel, tw\u00f3rczyni\u0105 internetow\u0105, zaproponowa\u0142y nieoczywiste po\u0142\u0105czenie smak\u00f3w. Przygotowa\u0142y krewetki zapiekane w kremowym sosie z dodatkiem kukurydzy i popcornu \u2013 wytrawn\u0105 propozycj\u0119, w kt\u00f3rej delikatno\u015b\u0107 owoc\u00f3w morza \u0142\u0105czy si\u0119 z aromatycznymi przyprawami, serem feta oraz chrupi\u0105cym kontrastem, tworz\u0105c danie syc\u0105ce, wyraziste i efektowne wizualnie.