<p>Aromatyczne kofty formowane na patyczkach, domowa pita rosn\u0105ca na gor\u0105cej patelni i kolory, kt\u00f3re momentalnie przenosz\u0105 my\u015blami do gwarnej Adany lub t\u0119tni\u0105cego \u017cyciem Stambu\u0142u. Domowy kebab to nie jest zwyk\u0142y fast food. To kulinarna przygoda, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy tradycyjne tureckie inspiracje z nowoczesnym, domowym sznytem, robi\u0105c ogromne wra\u017cenie \u015bwie\u017co\u015bci\u0105 i balansem smak\u00f3w ju\u017c przy pierwszym k\u0119sie.<\/p>