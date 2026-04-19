<p>Czy kebab bez mi\u0119sa mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie syc\u0105cy, co klasyczny? W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d Tomasz Kr\u00f3likowski i Jacek Kret udowodnili, \u017ce to mo\u017cliwe. W ich wersji g\u0142\u00f3wn\u0105 rol\u0119 graj\u0105 pieczarki portobello, kt\u00f3re po zamarynowaniu i upieczeniu nabieraj\u0105 intensywnego aromatu oraz odpowiedniej struktury. Ca\u0142o\u015b\u0107 uzupe\u0142nia sa\u0142atka na bazie sa\u0142aty rzymskiej z jogurtem, cytryn\u0105 i pistacjami oraz jajko w koszulce. To zestawienie kontrastowych smak\u00f3w tworzy sp\u00f3jn\u0105, wyrazist\u0105 propozycj\u0119, kt\u00f3ra dobrze sprawdzi si\u0119 zar\u00f3wno na obiad, jak i kolacj\u0119.<\/p>