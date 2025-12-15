Karp w \u015bwi\u0105tecznym menu wcale nie musi smakowa\u0107 tak samo jak co roku. Dariusz Baryga i Tomasz Kr\u00f3likowski zaproponowali wersj\u0119 inspirowan\u0105 znanym na ca\u0142ym \u015bwiecie daniem \u2013 wo\u0142owin\u0105 \u00e0 la Wellington. Filet z karpia, warstwa szpinaku i burak\u00f3w oraz chrupi\u0105ce ciasto francuskie tworz\u0105 danie, kt\u00f3re \u0142\u0105czy klasyczne sk\u0142adniki z efektown\u0105 form\u0105. To propozycja dla tych, kt\u00f3rzy chc\u0105 poda\u0107 ryb\u0119 w nowocze\u015bniejszym wydaniu.