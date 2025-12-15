<p>Sma\u017cony karp to wigilijny klasyk, ale w wersji szef\u00f3w kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d przyci\u0105ga uwag\u0119 ju\u017c samym wygl\u0105dem. Filety s\u0105 nacinane i zawijane jak faworki, dzi\u0119ki czemu podczas sma\u017cenia o\u015bci si\u0119 wytapiaj\u0105, a ryba staje si\u0119 delikatna i chrupi\u0105ca. Podawany z aromatyczn\u0105 kapust\u0105 z suszonymi grzybami, owocami i przyprawami korzennymi tworzy danie, kt\u00f3re pozostaje wierne tradycji, a jednocze\u015bnie zaskakuje form\u0105.<\/p>