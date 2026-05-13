Kaczka z czarnym makaronem i czereśniami pojawiła się w majowym wydaniu „Pytania na śniadanie” jako pomysł na efektowny, sezonowy obiad. Bracia Budnik przygotowali ją w kuchni programu razem z tancerką Sylwią Madeńską, pokazując, jak usmażyć pierś kaczki na zimnej patelni, wytopić tłuszcz ze skóry i dopiec mięso do idealnej temperatury. Do tego czarny makaron tagliatelle z sepią, świeże czereśnie, młode szparagi i szpinak baby. Zobacz wideo poniżej w artykule i sprawdź, jak krok po kroku przygotować kaczkę w tej wiosennej, nieoczywistej odsłonie.