W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Kuba Steuermark wraz z go\u015b\u0107mi \u2013 Klaudi\u0105 i Kub\u0105 \u2013 przygotowuj\u0105 szybki i nieskomplikowany deser. Pieczone gruszki z miodem i orzechami to propozycja, kt\u00f3ra nie wymaga du\u017cego do\u015bwiadczenia kulinarnego ani d\u0142ugiej listy sk\u0142adnik\u00f3w. Potrzeba tylko nieco zr\u0119czno\u015bci, by odpowiednio przygotowa\u0107 po\u0142\u00f3wki owoc\u00f3w, a potem wystarczy nape\u0142ni\u0107 je smakowitym nadzieniem i upiec.