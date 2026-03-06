<p>Mi\u0119kkie, puszyste i pe\u0142ne aromatu cynamonu. Cynamonki z dodatkiem jab\u0142ek to jeden z tych wypiek\u00f3w, kt\u00f3re momentalnie wype\u0142niaj\u0105 dom zapachem dro\u017cd\u017cowego ciasta i przypraw. Soczyste jab\u0142ka prze\u0142amuj\u0105 s\u0142odycz nadzienia, a cynamon i wanilia nadaj\u0105 ca\u0142o\u015bci g\u0142\u0119bokiego, rozgrzewaj\u0105cego aromatu. Wystarczy kilka prostych sk\u0142adnik\u00f3w, by przygotowa\u0107 blach\u0119 bu\u0142eczek, kt\u00f3re znikaj\u0105 szybciej, ni\u017c zd\u0105\u017c\u0105 wystygn\u0105\u0107. Jak zrobi\u0107 ten pyszny deser? Spos\u00f3b przygotowania w wideo poni\u017cej.<\/p>