Karp jest bohaterem wigilijnych zakup\u00f3w, ale jak pokazano w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d, to w\u0142a\u015bnie przy ladzie naj\u0142atwiej o kosztowny b\u0142\u0105d. Dietetyczka Karolina Wieli\u0144ska i szef kuchni Dariusz Baryga krok po kroku wyja\u015bnili, jak oceni\u0107 \u015bwie\u017co\u015b\u0107 karpia, ile powinien wa\u017cy\u0107, gdzie kupi\u0107 go najtaniej i czy ryb\u0119 ze sklepowego lodu mo\u017cna jeszcze zamrozi\u0107. Nie zabrak\u0142o te\u017c informacji o cenach i zdrowotnych w\u0142a\u015bciwo\u015bciach tej \u015bwi\u0105tecznej klasyki.