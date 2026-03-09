<p>Cukiernicze monoporcje w formie owoc\u00f3w i warzyw zachwycaj\u0105 nie tylko smakiem, ale tak\u017ce niezwykle realistycznym wygl\u0105dem. Te miniaturowe deserowe dzie\u0142a sztuki potrafi\u0105 do z\u0142udzenia przypomina\u0107 prawdziwe cytryny, limonki czy inne produkty prosto z ogrodu. O tym, jak powstaj\u0105 takie s\u0142odko\u015bci i sk\u0105d bierze si\u0119 ich efektowna forma, opowiedzia\u0142a cukierniczka Monika Hoda\u0142a vel Pietra\u015b, kt\u00f3ra 9 marca by\u0142a go\u015bciem programu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/pytanie-na-sniadanie-odcinki,2542729" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d<\/strong><\/a>. Zachwytu nad jednym z deser\u00f3w nie kry\u0142a tak\u017ce prowadz\u0105ca Katarzyna Dowbor. Zobacz wideo!<\/p>