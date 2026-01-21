Gulasz to jedno z tych da\u0144, kt\u00f3re najlepiej smakuj\u0105 wtedy, gdy za oknem panuje ch\u0142\u00f3d, a dom wype\u0142nia zapach przypraw i duszonego mi\u0119sa. W wersji inspirowanej kuchni\u0105 ba\u0142ka\u0144sk\u0105 nabiera jeszcze wi\u0119cej charakteru \u2013 jest intensywny, aromatyczny i syc\u0105cy. To idealna propozycja na d\u0142ugie, zimowe wieczory, kt\u00f3ra r\u00f3wnie dobrze sprawdzi si\u0119 podczas rodzinnego obiadu, jak i w trakcie spotkania z przyjaci\u00f3\u0142mi.