Chrupi\u0105ca panierka z parmezanem, soczyste wn\u0119trze i lekki sos jogurtowy, kt\u00f3ry sprawia, \u017ce ta przek\u0105ska znika z talerza w mgnieniu oka. Domowe frytki z cukinii to nie jest zwyk\u0142e \u201ezast\u0119pstwo dla ziemniak\u00f3w\u201d. To viralowy hit z Internetu, kt\u00f3ry udowadnia, \u017ce przy u\u017cyciu air fryera i kilku prostych sk\u0142adnik\u00f3w mo\u017cesz stworzy\u0107 genialn\u0105 alternatyw\u0119 dla klasyk\u00f3w, zachwycaj\u0105c\u0105 chrupko\u015bci\u0105 bez konieczno\u015bci sma\u017cenia w g\u0142\u0119bokim t\u0142uszczu.