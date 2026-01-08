8 stycznia, w rocznic\u0119 urodzin kr\u00f3la rock\u2019n\u2019rolla, w kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zrobi\u0142o si\u0119 wyj\u0105tkowo smakowicie. Z okazji Dnia Elvisa Presley\u2019a Grzegorz \u0141apanowski odtworzy\u0142 ulubion\u0105 kanapk\u0119 artysty \u2013 klasyczny przyk\u0142ad \u201ecomfort food\u201d, kt\u00f3ry idealnie sprawdza si\u0119 na \u015bniadanie. Po tej propozycji przyszed\u0142 czas na co\u015b bardziej syc\u0105cego. Kucharz zaproponowa\u0142 danie obiadowe wpisuj\u0105ce si\u0119 w kulinarne trendy na 2026 rok. Na stole pojawi\u0142y si\u0119 du\u017ce muszle makaronu faszerowane dyni\u0105 i grzybami, podane na beszamelu szpinakowo-porowym.