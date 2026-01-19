<p>19 stycznia, z okazji Dnia Popcornu, w kuchni programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d zaprezentowano s\u0142odk\u0105 propozycj\u0119, kt\u00f3ra prze\u0142amuje klasyczne skojarzenia z kinowym przysmakiem. Adriana Marczewska, szefowa kuchni, wsp\u00f3lnie z Karolin\u0105 Byrgiel \u2013 tw\u00f3rczyni\u0105 internetow\u0105 \u2013 przygotowa\u0142y popcornow\u0105 pann\u0119 cott\u0119 z solonym karmelem. Deser \u0142\u0105czy delikatn\u0105, kremow\u0105 baz\u0119 z chrupi\u0105cym akcentem i sprawdzi si\u0119 zar\u00f3wno jako dodatek do kawy, jak i propozycja na wieczorny seans filmowy.<\/p>