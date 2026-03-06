Pierwsza komunia \u015bwi\u0119ta coraz cz\u0119\u015bciej przypomina eleganckie przyj\u0119cie z dopracowanym w ka\u017cdym detalu s\u0142odkim sto\u0142em. Klasyczne, ci\u0119\u017ckie torty ust\u0119puj\u0105 miejsca lekkim monoporcjom, subtelnym kolorom i deserom z mniejsz\u0105 ilo\u015bci\u0105 cukru. Jakie s\u0142odko\u015bci pojawi\u0105 si\u0119 na komunijnych sto\u0142ach w tym roku? O najwa\u017cniejszych trendach w wideo poni\u017cej opowiedzia\u0142 cukiernik Krzysztof Kopci\u0144ski.