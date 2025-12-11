<p>Prosto z kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d: aromatyczny barszcz wigilijny na domowym zakwasie, kt\u00f3ry zachwyca klarowno\u015bci\u0105 i g\u0142\u0119bi\u0105 smaku, oraz uszka w kilku ods\u0142onach! Grzegorz \u0141apanowski wsp\u00f3lnie z Ko\u0142em Gospody\u0144 Wiejskich \u201eMega Babeczki\u201d pokazuj\u0105, jak po\u0142\u0105czy\u0107 tradycj\u0119 z odrobin\u0105 kulinarnej fantazji, tworz\u0105c dania, kt\u00f3re stan\u0105 si\u0119 gwiazdami \u015bwi\u0105tecznego sto\u0142u.<\/p>