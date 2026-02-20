Poranny program TVP2 wkracza w wiosenny sezon z now\u0105 energi\u0105 i wyra\u017anie od\u015bwie\u017con\u0105 formu\u0142\u0105. \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d stawia w nadchodz\u0105cych miesi\u0105cach na bli\u017csz\u0105 relacj\u0119 z widzami, zar\u00f3wno na antenie, jak i w przestrzeni online, rozmowy wykraczaj\u0105ce poza studio oraz tematy, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 codzienno\u015b\u0107 z inspiracj\u0105. \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 codziennie, od poniedzia\u0142ku do niedzieli, od godz. 7:30 w TVP2.