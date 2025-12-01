<p>Bo\u017ce Narodzenie to czas, kiedy wi\u0119kszo\u015b\u0107 z nas pragnie spotka\u0107 si\u0119 z najbli\u017cszymi. Jednak pogodzenie wszystkich zobowi\u0105za\u0144 bywa nie lada wyzwaniem. Dla wielu \u015bwi\u0119ta staj\u0105 si\u0119 prawdziwym maratonem i podr\u00f3\u017c\u0105 mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi domami. Jak sprosta\u0107 oczekiwaniom bliskich i czy w og\u00f3le da si\u0119 je pogodzi\u0107? A mo\u017ce warto stawia\u0107 granice? Na te pytania starali si\u0119 odpowiedzie\u0107 aktorzy Magdalena Walig\u00f3rska-Lisiecka i Krzysztof Kwiatkowski oraz terapeuta par, Piotr Mosak.<\/p>