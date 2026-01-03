W sobot\u0119, 3 stycznia o godz. 20.00 w TVP2 premiera kolejnej edycji muzycznego show \u201eThe Voice Senior\u201d. Widzowie ponownie zobacz\u0105 uczestnik\u00f3w, kt\u00f3rzy udowadniaj\u0105, \u017ce na spe\u0142nianie marze\u0144 nigdy nie jest za p\u00f3\u017ano. W fotelach trenerskich zasi\u0105d\u0105 Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Robert Janowski oraz debiutuj\u0105ca w tej roli Majka Je\u017cowska. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d rozmawiali z nimi Agnieszka Wo\u017aniak-Starak i Robert Stockinger.