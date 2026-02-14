<p>Mi\u0142o\u015b\u0107 mo\u017ce zacz\u0105\u0107 si\u0119 od listu, przypadkowego spotkania albo decyzji o udziale w programie telewizyjnym. W walentynkowym wydaniu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz rozmawiali z bohaterami hitu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eRolnik szuka \u017cony\u201d<\/strong><\/a><span> oraz drugiej ods\u0142ony show <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>\u201e\u017bona dla Polaka\u201d<\/span><\/strong><\/a><span> o tym, jak randkowe formaty TVP wp\u0142ywaj\u0105 na \u017cycie uczuciowe i sprzyjaj\u0105 tworzeniu relacji.<\/span><\/p>