<p>Bezwzgl\u0119dny \u015bwiat kapitalizmu, wybitne aktorstwo i re\u017cyserska precyzja \u2013 po latach \u201eZiemia obiecana\u201d wraca na nale\u017cne jej miejsce. Na szczyt. Film Andrzeja Wajdy zosta\u0142 uznany filmem wszech czas\u00f3w w plebiscycie zorganizowanym z okazji 130-lecia kina. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d do kulis jego powstawania wr\u00f3cili Daniel Olbrychski i Anna Nehrebecka, zdradzaj\u0105c, dlaczego to dzie\u0142o wci\u0105\u017c dzia\u0142a z tak\u0105 sam\u0105 si\u0142\u0105.<\/p>