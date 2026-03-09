<p>W pi\u0105tek, 6 marca, widzowie \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d mogli zajrze\u0107 za kulisy serialu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/rodzinkapl-odcinki,274700" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201erodzinka.pl\u201d<\/strong><\/a><span>. Mateusz J\u0119dra\u015b odwiedzi\u0142 dobrze znany fanom dom Boskich. Cho\u0107 zwykle t\u0119tni on \u017cyciem, tym razem panowa\u0142 tam wyj\u0105tkowy spok\u00f3j. Na miejscu spotka\u0142 Helen\u0119 Englert, czyli serialow\u0105 Soni\u0119. Aktorka wr\u00f3ci\u0142a wspomnieniami do swojego pierwszego dnia na planie i przyzna\u0142a, \u017ce czu\u0142a si\u0119 wtedy tak, jakby \u201ewesz\u0142a do telewizora\u201d. Zobacz specjalne wideo!<\/span><\/p>