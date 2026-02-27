Wojciech M\u0142ynarski wr\u00f3ci\u0142 we wspomnieniach artyst\u00f3w z niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0105. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d spotkali si\u0119 ci, kt\u00f3rzy jego tw\u00f3rczo\u015b\u0107 nie tylko podziwiali, ale te\u017c prze\u017cywali bardzo osobi\u015bcie. Gaba Kulka, Andrzej Grabowski i Jan Emil M\u0142ynarski opowiedzieli o cz\u0142owieku, kt\u00f3rego piosenki sta\u0142y si\u0119 cz\u0119\u015bci\u0105 polskiej codzienno\u015bci, emocji i j\u0119zyka. Wideo z tej wzruszaj\u0105cej rozmowy mo\u017cna obejrze\u0107 poni\u017cej.