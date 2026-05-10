Wiktor Sas wygrał 9. edycję programu „The Voice Kids” i już wiadomo, że to właśnie on będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji Junior 2026. Młody wokalista z drużyny Tribbsa w rozmowie w „Pytaniu na śniadanie” opowiedział o emocjach po finale, ogromnym stresie przed występami i determinacji, dzięki której spełnił swoje marzenie. Nie zabrakło też szczerych słów o odpowiedzialności związanej z tak ważnym wyróżnieniem. W studiu pojawili się również jego rodzice, którzy zdradzili, jaki Wiktor jest poza sceną.