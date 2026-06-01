Rozmowy

Dziecięce gwiazdy seriali opowiedziały o swojej pracy. Kulisy mogą zaskoczyć

L.E.S.
 01.06.2026, 16:22
Dzieci na planie filmowym, czy to dobra droga na przyszłość. Rozmowa z Wiesławem Komasą w Pytaniu na śniadanie. Wiesław Komasa siedzi na kanapie w studiu obok dwóch dziewczynek i kobiety. W tle widać zieloną scenografię oraz kolorowe kwiaty. Kadr przedstawia uczestników rozmowy o pracy dzieci na planie filmowym.
Wiesław Komasa, Nadia Lebik, Emma Pokromska i Olga Wypych opowiedzieli o doświadczeniach zdobywanych na planach filmowych i serialowych. Fot. Waldemar Kompała/TVP

Dziecięcy aktorzy zachwycają widzów w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Za ich naturalnością i ekranową swobodą stoi jednak nie tylko talent, lecz także wymagająca praca, wieloetapowe castingi oraz szczególne zasady obowiązujące na planie. O kulisach pracy najmłodszych aktorów opowiedzieli w „Pytaniu na śniadanie” Wiesław Komasa i reżyserka castingów Nadia Lebik. Swoimi doświadczeniami podzieliły się również młode aktorki Emma Pokromska z serialu „rodzinka.pl” oraz Olga Wypych z serialu „Pan Mama”. Zobacz wideo.