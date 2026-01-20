<p>Walentynki w produkcji \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d w tym roku przysz\u0142y wcze\u015bniej. Specjalny odcinek jest ju\u017c dost\u0119pny w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/walentynki-z-m-jak-milosc-odcinki,2651204" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, a jego klimat aktorzy okre\u015blaj\u0105 kr\u00f3tko: wi\u0119cej uczu\u0107, wi\u0119cej emocji i kilka niespodzianek, kt\u00f3re maj\u0105 rozbudzi\u0107 sentyment widz\u00f3w. Maurycy Popiel i Rafa\u0142 Kowalski w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d uchylili r\u0105bka tajemnicy i opowiedzieli nie tylko o walentynkowej fabule, lecz tak\u017ce o kulisach pracy na planie kultowego serialu.<\/p>