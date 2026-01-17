<p>Czy w dojrza\u0142ym wieku mo\u017cna jeszcze prze\u017cy\u0107 mi\u0142o\u015b\u0107 jak z filmu? Urszula Wojtecka i Stanis\u0142aw K\u0119sicki, ulubie\u0144cy widz\u00f3w z 7. edycji \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d, udowadniaj\u0105, \u017ce na wielkie uczucie nigdy nie jest za p\u00f3\u017ano. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d \u015bwie\u017co upieczeni narzeczeni opowiedzieli <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/zareczyny-urszuli-i-stanleya-z-sanatorium-milosci-na-wyspie-sal-wszystko-odbywalo-sie-w-tajemnicy,90673678" rel="noopener noreferrer" target="_blank">o kulisach swoich egzotycznych zar\u0119czyn<\/a> oraz o tym, jak przypadkowe spotkanie w programie zmieni\u0142o ich \u017cycie na zawsze.<\/p>