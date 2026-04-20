W niedziel\u0119, 19 kwietnia, na stadionie im. Stadion im. Kazimierza G\u00f3rskiego rozegrano charytatywny mecz dru\u017cyny TVP z Reprezentacj\u0105 Artyst\u00f3w Polskich. Wydarzenie zgromadzi\u0142o przedstawicieli medi\u00f3w, sceny i sportu, a jego celem by\u0142o wsparcie Fundacji TVP oraz zbi\u00f3rka \u015brodk\u00f3w na specjalistyczny pojazd dla Instytutu Matki i Dziecka. Nazajutrz w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d Marta Surnik podkre\u015bli\u0142a, \u017ce cho\u0107 spotkanie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 wynikiem 2:1 dla artyst\u00f3w, liczy\u0142a si\u0119 pomoc potrzebuj\u0105cym. Zwyci\u0119ska okaza\u0142a si\u0119 tak\u017ce sama \u015bniadani\u00f3wka TVP2 \u2013 dziennikarka wr\u0119czy\u0142a jej prowadz\u0105cym statuetk\u0119 Sukces Roku 2026.