<p>Tribbs, czyli Miko\u0142aj Maciej Trybulec, to jeden z najpopularniejszych polskich producent\u00f3w muzycznych. Wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142 z najwi\u0119kszymi gwiazdami, m.in. z Maryl\u0105 Rodowicz, Roxie W\u0119giel i Lanberry. Niedawno do\u0142\u0105czy\u0142 tak\u017ce do grona trener\u00f3w programu \u201eThe Voice Kids\u201d, gdzie szybko zdoby\u0142 sympati\u0119 widz\u00f3w i uczestnik\u00f3w. W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d pojawi\u0142 si\u0119 razem z \u017con\u0105 \u017banet\u0105. Opowiedzieli o swojej relacji, wsp\u00f3lnym \u017cyciu i wyzwaniach, kt\u00f3re przed nimi stoj\u0105. Ca\u0142\u0105 rozmow\u0119 zobaczysz w wideo poni\u017cej.<\/p>