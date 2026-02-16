Jeszcze niedawno m\u0119skie \u0142zy uznawano za oznak\u0119 s\u0142abo\u015bci. Dzi\u015b coraz g\u0142o\u015bniej m\u00f3wi si\u0119 o tym, \u017ce emocje nie maj\u0105 p\u0142ci, a proszenie o pomoc mo\u017ce by\u0107 wyrazem si\u0142y, a nie pora\u017cki. W rozmowie o presji spo\u0142ecznej, stereotypach i zmianach pokoleniowych wybrzmia\u0142 przede wszystkim g\u0142os Tomasza Ciachorowskiego, kt\u00f3ry otwarcie przyzna\u0142, \u017ce nawet w \u015brodowisku artystycznym m\u0119\u017cczy\u017ani cz\u0119sto t\u0142umi\u0105 to, co czuj\u0105.