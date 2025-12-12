<p>Emocje, szczere wyznania i mocny spo\u0142eczny przekaz wybrzmia\u0142y w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d. Go\u015bcinie Marzeny Rogalskiej m\u00f3wi\u0142y o kobiecej solidarno\u015bci, wzajemnym wsparciu i prze\u0142amywaniu stereotyp\u00f3w. Punktem wyj\u015bcia do rozmowy by\u0142 teledysk do piosenki \u201eToast\u201d, zapowiadaj\u0105cej nowy album Tatiany Okupnik. W trakcie spotkania pad\u0142y wa\u017cne s\u0142owa o ocenianiu, empatii i potrzebie trzymania si\u0119 razem.<\/p>