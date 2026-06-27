Rozmowy

Anna Dymna zdradza kulisy pracy z Andrzejem Wajdą. „To była winda do nieba”

Dorota Szymborska
 27.06.2026, 13:12
Na zdjęciu Andrzej Wajda siedzi na krześle przed kamiennymi schodami prowadzącymi do zabytkowego budynku. Reżyser ma na sobie ciemny płaszcz i okulary, a w tle widoczne są schody oraz wejście do budynku. Fotografia przedstawia plenerową scenę z miejską architekturą.
Rok 2026 jest rokiem Andrzeja Wajdy z okazji 100. rocznicy jego urodzin i 10. rocznicy śmierci. Fot. R. Kornecki/TVP

Był legendą jeszcze za życia, a praca z nim okazała się dla wielu artystów przełomem w karierze. Rok 2026, ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy, to doskonała okazja, by wrócić do niezwykłych wspomnień aktorów, którzy mieli szansę pracować z legendą polskiego kina. Jakim był człowiekiem na planie? Co sprawiało, że współpraca z nim stawała się punktem zwrotnym w zawodowym życiu i pozostawała w pamięci na całe lata? O tym opowiadają ci, którzy poznali go z bliska. Więcej w materiale wideo poniżej.