Był legendą jeszcze za życia, a praca z nim okazała się dla wielu artystów przełomem w karierze. Rok 2026, ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy, to doskonała okazja, by wrócić do niezwykłych wspomnień aktorów, którzy mieli szansę pracować z legendą polskiego kina. Jakim był człowiekiem na planie? Co sprawiało, że współpraca z nim stawała się punktem zwrotnym w zawodowym życiu i pozostawała w pamięci na całe lata? O tym opowiadają ci, którzy poznali go z bliska. Więcej w materiale wideo poniżej.